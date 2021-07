Cedevita Olimpija dobila tekmece v evropskem pokalu

Ljubljana, 9. julija - Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili tekmece v rednem delu evropskega pokala. Žreb v Barceloni je določil, da bodo zmaji redni del sezone začeli v skupini B, kjer so še Valencia, Promitheas Patras, Gran Canaria, Budućnost, Virtus Bologna, JL Bourg, Ratiopharm Ulm, Bursaspor in Reyer Venezia.