Začenja se Teden italijanskega filma, letos s sodobno produkcijo

Ljubljana, 13. julija - S projekcijo filma Boginja sreče v režiji Ferzana Özpetka se bo v Slovenski kinoteki danes začel Teden italijanskega filma, ki ga pod naslovom Ustvarjati film pripravljata Slovenska kinoteka in Italijanski inštitut za kulturo. Do petka bodo v sklopu tedna prikazali sodobne italijanske filme, večinoma z letnico 2019 in 2020.