Poslanci podprli dodatek k pokojninam vrhunskim športnikom invalidom

Ljubljana, 9. julija - Poslanci so v državnem zboru skoraj soglasno, s 84 glasovi za in enim proti, podprli novelo zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, ki odpravlja diskriminacijo pri obravnavi vrhunskih športnikov invalidov. Z dopolnilom se širi krog upravičencev še na dobitnike medalj s svetovnih prvenstev gluhih.