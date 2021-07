V Istri opazili predčasno sušenje in odpadanje plodov oljk

Koper, 11. julija - V Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica so v preteklem tednu v posameznih oljčnikih na celotnem območju pridelave opazili predčasno sušenje in odpadanje plodov oljk. Po zadnjih padavinah se je pojav le še stopnjeval, tako da so posamezni oljčniki zaradi omenjenega pojava že brez pridelka. Natančen vzrok za zdaj še ni znan.