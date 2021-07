Novomeški svetniki potrdili oprostitev komunalnega prispevka pri gradnji javnih objektov za zdravstveno nego

Novo mesto, 9. julija - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji potrdili oprostitev komunalnega prispevka pri gradnji javnih objektov za zdravstveno nego. Potrdili so tudi spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za novomeški Novi trg in strategijo Mestne občine Novo mesto za mlade med letoma 2021 in 2030, so sporočili z novomeške občine.