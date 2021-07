Talibani trdijo, da so prevzeli nadzor nad 85 odstotki Afganistana

Kabul, 9. julija - Talibani so danes sporočili, da so prevzeli nadzor nad okoli 250 okrožji v državi in da nadzorujejo 85 odstotkov Afganistana. Potem ko je ameriški predsednik Joe Biden v četrtek znova zagotovil, da bodo vojaško misijo v Afganistanu končali do konca avgusta, so talibani danes zavzeli tudi ključni mejni prehod z Iranom.