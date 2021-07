Žalec, 9. julija - Svojci od torka pogrešajo 72-letnega Ivana Kelnerja z Brnice v občini Žalec. Običajno se zadržuje na območju Brnice, Petrovč in Liboj, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti naprošajo vse, ki so ga opazili, naj to sporočijo na interventno številko 113.