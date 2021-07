Predlog novele zakona o delu v policiji gre naprej

Ljubljana, 9. julija - DZ je s 47 glasovi za in 41 proti odločil, da je predlog novele zakona o delu v policiji primeren za nadaljnjo obravnavo. Jasneje bi določila, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo prevzel Nacionalni preiskovalni urad. Podporo nadaljnji obravnavi predloga so že napovedali koalicija, DeSUS in SNS, nasprotno odločitev pa preostali del opozicije.