Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Barjem in Malencami proti Dolenjski.

Na mejnem prehodu Dragonja je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba ena do dve uri.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do ene ure.

Na mejnem prehodu Jelšane je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do ene ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je za izstop iz države z osebnim vozilom čakalna doba do ene ure.

Na mejnem prehodu Sečovlje je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do pol ure.

Zaradi prireditve bodo popolne zapore v Laškem na cesti Laško-Breze-Šentjur v nočeh na soboto in na nedeljo od 18. ure do 5. ure, na glavni cesti Celje-Šmarjeta pa v nočeh na soboto in na nedeljo od 20. ure do 5. ure.

Regionalna cesta Poljana-Šentvid bo jutri, 10. julija, med 6:30 in 19. uro v Mežici zaprta. Obvoz bo urejen preko Šoštanja, Slovenj Gradca in Otiškega Vrha.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si