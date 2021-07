Predlog za proračunsko varovalko v zdravstveni blagajni končal zakonodajno pot

Ljubljana, 9. julija - DZ je s 53 glasovi proti 35 sklenil, da predlagana dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero želi Levica zagotoviti kritje primanjkljaja v zdravstveni blagajni iz proračuna, ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Tako so že v četrtek poudarili v koaliciji, DeSUS, SNS in SAB, ostali del opozicije pa je menil nasprotno.