Gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu pri Krškem v polnem teku

Krško, 10. julija - Maja začeta gradnja nove podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem Podlogu v Občini Krško teče po načrtu. Naložba bo stala približno tri milijone evrov, 1,1 milijona evrov bo zanjo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Razliko bo pokrila občina. Šolo in vrtec naj bi v novo zgradbo preselili prihodnje leto.