V Izoli na ogled dela iz umetniško-znanstvenega projekta Proste Celice

Izola, 9. julija - V izolskem parku Pietro Copo je v četrtek potekalo prvo razkritje objektov, ki so jih študenti z raziskovalci in umetniki ustvarili v okviru projekta Proste Celice - Inoviranje v polju med umetnostjo in znanostjo. Osrednji objekt postavitve je drevo iz odsluženega lesa, obdajajo pa ga povezani leseni totemi, nakazujoč na komunikacijo med drevesi.