Italijanska obalna straža pred obalo Lampeduse našla več trupel migrantov

Rim, 9. julija - Italijanska obalna straža je pred obalo otoka Lampedusa našla več trupel migrantov s čolna, ki se je prevrnil pred več kot tednom dni in potonil. Ladjo so odkrili na globini 90 metrov. V trupu ladje so odkrili truplo, še osem v bližnjih razbitinah, so ponoči sporočile pristojne oblasti.