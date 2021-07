Ljubljana, 9. julija - Na Ljubljanski borzi se dopoldne trguje v rdečih številkah. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,28 odstotka vrednosti. Cenijo se delnice Krke, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav, ki so za zdaj tudi edine iz prve kotacije, s katerimi se trguje.