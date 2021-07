Na Novomeškem poletno-jesenska sanacija občinskih cest

Novo mesto, 10. julija - Mestna občina Novo mesto, predsedniki tamkajšnjih krajevnih skupnosti Birčna vas, Brusnice, Podgrad in Prečna ter družba CGP so nedavno podpisali pogodbo za sanacijo in preplastitve občinskih cestnih odsekov. Vsa dela bodo brez davka stala nekaj manj kot 370.000 evrov. Začeli jih bodo te dni in končali predvidoma do konca novembra.