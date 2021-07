Ljubljana, 9. julija - Na avtocestnem bencinskem servisu v bližini Loga pri Brezovici so v četrtek popoldne trije neznanci moškemu zasegli vozilo, se skupaj z njim odpeljali na območje Logatca in mu ukradli denar. Policisti storilce še iščejo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.