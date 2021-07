Volkswagen bo moral v Italiji plačati za 200 milijonov evrov odškodnin

Rim/Ljubljana, 9. julija - Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je v okviru t. i. afere dieselgate doživel nov udarec, tokrat v Italiji. Sodišče mu je naložilo, da vsakemu od več kot 63.000 italijanskih potrošnikov, ki so se pridružili skupinski tožbi, izplača 3300 evrov odškodnine in obresti, skupaj 200 milijonov evrov. To z optimizmom navdaja tudi slovenske potrošnike.