26-letni Velenjčan eno leto unovčeval ponarejene bankovce

Celje, 9. julija - Velenjski policisti so v sredo opravili hišno preiskavo na domu 26-letnega Velenjčana, ki je iz tujine naročal ponarejene bankovce in jih v večjem številu eno leto unovčeval v okolici Velenja. Policisti so preiskavo opravili po obvestilu Europola, ki je na poti iz Nizozemske prestregel pošiljko ponarejenih bankovcev, so sporočili iz PU Celje.