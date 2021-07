Na Žužemberškem se drevi začenjajo 22. Trški dnevi

Žužemberk, 9. julija - S slavnostnim prižigom oglarske kope na Srednjem Lipovcu pri Žužemberku se bodo drevi ob 18. uri začeli tradicionalni žužemberški 22. Trški dnevi, največja in najodmevnejša kulturna ter rekreativno-turistična prireditev v Suhi krajini. Zasnovani so kot preplet preteklosti in sedanjosti, na različnih prizoriščih bodo potekali do vključno 19. julija.