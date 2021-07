TOKIO 2020: Pričevanje s prizorišča: "Na kartonasti postelji se čudovito spi"

Tokio, 9. julija - Prvi člani slovenske olimpijske odprave so že prispeli na Japonsko, kjer potekajo zaključne priprave pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu. V olimpijski vasi je tudi že namestnik vodje slovenske odprave Borut Kolarič, katerega prvi vtis je, da so organizatorji zelo dobro pripravljeni. Pohvalil je postelje, ki so nekaj posebnega.