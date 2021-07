V Mestni galeriji Piran razstava Lux et vox slikarke Mire Ličen

Piran, 9. julija - V Mestni galeriji Piran bodo ob 20. uri odprli razstavo slikarke in restavratorke Mire Ličen z naslovom Lux et vox. Prinaša pregledno razstavo slik in steklenih objektov, ustvarjenih v zadnjem desetletju, ter katalog s predstavitvijo razstave in bio-bibliografijo zadnjih desetih let. Razstavljena dela so globoko intimna in iskrena.