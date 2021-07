Na Celjskem razširitev javnega vodovodnega omrežja

Celje, 9. julija - Mestna občina Celje je na območju naselij Šmartno v Rožni dolini, Zlaka in Šentjungert izvedla razširitev javnega vodovodnega omrežja in s tem omogočila priključitev novim odjemalcem. Gradbena dela so potekala od aprila lani do junija letos, stala pa so okoli 393.000 evrov.