Tedenski pregled - Slovenija od 9. do 15. 7.

Ljubljana, 16. julija - Volivci so na referendumu odločno zavrnili novelo zakona o vodah. Vladna koalicija je po tem porazu ter po vetu DS na novelo zakona o nalezljivih boleznih in negotovosti glede glasovanja DZ o demografskem skladu naredila korak nazaj pri noveli in skladu. Premier Janez Janša je Marka Borisa Andrijaniča predlagal za ministra za digitalno preobrazbo.