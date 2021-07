V Laškem danes in v soboto skrajšana verzija festivala Pivo in cvetje

Laško, 9. julija - V Laško se danes po lanski odpovedi zaradi epidemije vrača festival Pivo in cvetje, ki pa bo tokrat potekal v skrajšani obliki in z enim odrskim prizoriščem. Slovesno odprtje že 56. festivala bo na občinskem dvorišču s tradicionalnim zabijanjem pipe v sod piva ob koračnici Laške pihalne godbe in mažoretk ter v družbi hmeljske princese.