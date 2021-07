Pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je nastal zastoj v dolžini dveh kilometrov in pol

Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Gruškovje in Obrežje pri izstopu iz države za osebna vozila. Na mejnem prehodu Gruškovje se čaka eno do dve uri, na Jelšanah in na Obrežju pa do pol ure.

Zaradi prireditve bodo popolne zapore ceste v Laškem na cesti Laško-Breze-Šentjur v nočeh na soboto in na nedeljo od 18. ure do 5. ure, na glavni cesti Celje-Šmarjeta pa v nočeh na soboto in na nedeljo od 20. ure do 5. ure

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si