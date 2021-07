Poročilo EU Justice Scoreboard: Slovensko sodstvo posluje stabilno

Ljubljana, 8. julija - Slovensko sodstvo posluje stabilno, zaupanje javnosti v sodstvo pa se izboljšuje, kaže najnovejše poročilo EU Justice Scoreboard, so sporočili z vrhovnega sodišča. V letošnjem poročilu so poseben poudarek namenili digitalizaciji pravosodnih sistemov evropskih držav, kjer se Slovenija pri spletnem dostopu do splošnih informacij uvršča na 7. mesto.