V Celovcu so se spomnili na deseto obletnico kompromisa o dvojezičnih krajevnih napisih

Celovec, 8. julija - Na avstrijskem Koroškem so danes obeležili deseto obletnico kompromisa o dvojezičnih krajevnih napisih. V prestolnici Celovec so se zbrali politični predstavniki ter nekateri botri dogovora, ki so v govorih izpostavili pomen dvojezičnosti.

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je v govoru, ki ga je začel v nemškem in slovenskem jeziku, menil, da "če ne sprejmeš dvojezičnosti, je to tako, kot bi zavrnil darilo", poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Dodal je, da nikoli ni razumel, kako lahko predstavlja težavo, če ne nekdo odrašča dvojezično. "To je nekaj čudovitega," je še dejal.

Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser je v govoru spregovoril o "v raznolikosti združeni Koroški" in dodal, da je ta prisotna že "če dva jezika, dve kulturi in skupine ljudi v ospredje postavijo tisto, kar združuje". Ob tem je dodal, da je takratni deželni glavar Gerhard Dörfler izkoristil "časovno okno" in našel zaveznika pri vseh drugih strankah.

Avstrijska Koroška se je po Kaiserjevih besedah v zadnjih desetih letih razvila tako, da se sedaj zaveda svojega vloge "v srcu Evrope in stičišču številnih kultur". Dodal je, da so bili storjeni pozitivni koraki glede priznavanja in spoštovanja ter izrazil željo, da bi bila del te poti tudi nemškogovoreča skupnost v Sloveniji.

Nekdanji avstrijski državni sekretar Josef Ostermayer je na celovški slovesnosti izpostavil, da je bil v času pogajanj na avstrijskem Koroškem 24-krat, "od občine do občine, od organizacije (koroških) Slovencev do organizacije (koroških) Slovencev" ter da je takratni glavar Dörfler vedno znova poudarjal, da želi rešitev ter da je bil njegov cilj "mir, sobivanje in razumevanje".

Na današnji slovesnosti so spregovorili tudi predsedniki vseh treh krovnih organizacij koroških Slovencev. Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik je izpostavil pomen jezika kot del identitete. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je dejal, da je bilo v minulih letih prisotno veliko gibanje za konsenz, a opozoril, da "pri narodni skupnosti ne gre sam za konsenz (...) pomembna je tudi pravičnost". Predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug je dejal, da je sobivanje naloga. "Vsi imajo odgovornost, da konsenz predajo naslednji generaciji," je dejal.

Avstrijska vlada, deželna vlada avstrijske Koroške ter predstavniki koroških Slovencev so 26. aprila 2011 v Celovcu dosegli dogovor o postavitvi dvojezičnih krajevnih napisov v 164 krajih na avstrijskem Koroškem. Avstrijski parlament je dogovor potrdil 6. julija istega leta. Ob obletnici dogovora so številni predstavniki koroških Slovencev za STA ocenili, da je dogovor pripomogel k izboljšanju ozračja v deželi, a so hkrati opozorili, da ostaja še veliko neizpolnjenega.

Memorandum, ki je spremljal kompromisni dogovor, je namreč uresničen le delno. Memorandum je obljubljal sprejem novega zakona o narodnostnih skupnostih, sistemsko financiranje Slovenske glasbene šole ter ureditev financiranja zasebnih dvojezičnih vrtcev.