Simeone podaljšal pogodbo z Atleticom

Madrid, 8. julija - Argentinski nogometni strokovnjak Diego Simeone je podaljšal pogodbo s španskim nogometnim velikanom Atleticom iz Madrida do konca sezone 2023/24, je sporočil klub na uradni spletni strani. Simeone je že deset let na čelu kluba, v tem času pa so Atleti osvojili tudi dva naslova državnega prvaka v sezonah 2013/14 in v minuli sezoni.