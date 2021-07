Mladina o načrtnem oviranju volivcev (9. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Grega Repovž v komentarju So to res le naključja? piše o načinu sprejemanja zakona o nalezljivih boleznih in o referendumu o vodah. Pri slednjem je po avtorjevi oceni preveč naključij, da bi lahko verjeli, da ne gre za načrtno oviranje volivcev, kar kaže na to, da se z začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU v politiki vlade ne bo nič spremenilo.