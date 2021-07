Bartyjeva in Pliškova finalistki Wimbledona

Wimbledon, 8. julija - Avstralska teniška igralka Ashleigh Barty in Čehinja Karolina Pliškova sta finalistki tretjega turnirja za grand slam to sezono v Wimbledonu. V prvem polfinalu je Bartyjeva s 6:3, 7:6 (3) ugnala nekdanjo zmagovalko turnirja na sveti travi, Nemko Angelique Kerber. Pliškova je bila s 5:7, 6:4 in 6:4 boljša od Belorusinje Arine Sabalenka.