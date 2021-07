Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Zastoj tovornih vozil dolg 400 metrov je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v državo tri ure in pri izstopu iz države približno dve uri. Vozniki tovornih vozil čakajo pri vstopu v državo tri ure in pri izstopu eno uro. Na mejnem prehodu Jelšane čakajo vozniki osebnih vozil pol ure pri vstopu in izstopu iz države. Na mejnem prehodu Petišovci pa čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države pol ure.

Popolne zapore so predvidene v Laškem in na odseku Laško-Breze-Šentjur v petek, 9. 7. od 18. ure, do sobote, 10. 7. do 5. ure ter v soboto, 10. 7. od 18. ure do nedelje, 11. 7. do 5. ure.

Zaradi obnove vozišča bo v Draži vasi do 15. julija zaprta regionalna cesta Tepanje-Žiče. Obvoz je urejen preko Žič in Slovenskih Konjic.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

V turistični sezoni, do prvega konca tedna v septembru, po Sloveniji velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si