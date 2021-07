Čeh ekspresno v finale EP v Estoniji, kjer brani naslov

Tallinn, 8. julija - Najboljši slovenski atlet ta čas Kristjan Čeh je z najboljšim dosežkom opravil kvalifikacije meta diska na evropskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu, ki se je začelo danes. Ptujčan, ki v Estoniji brani naslov, je v prvi seriji ostal brez izida, v drugi pa je vrgel 65,59 m, kar je bila avtomatična kvalifikacijska norma za finale in rekord prvenstev.