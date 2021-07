V donacijski kampanji Za obSTAnek zbrali 274.743 evrov

Ljubljana, 8. julija - Društvo novinarjev Slovenije je v kampanji Za obSTAnek v podporo Slovenski tiskovni agenciji (STA) zbralo 274.743 evrov, so sporočili iz društva. Kot navajajo, so donacijo v celoti nakazali na račun STA, ki bo s pomočjo donacij prijateljev STA svojim zaposlenim in sodelavcem lahko zagotovila plačila za delo v naslednjem mesecu ali dveh.