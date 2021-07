TOKIO 2020: JUDO: Trstenjakova brani zlato, ostali z željo po kolajni

Ljubljana, 9. julija - Judoistka Tina Trstenjak bo na olimpijskih igrah v Tokiu v kategoriji do 63 kilogramov branila zlato odličje z iger v Rio de Janeiru 2016. Ob njej bodo nastopili še Maruša Štangar, Kaja Kajzer, nosilka brona iz Ria Ana Velenšek in Adrian Gomboc. Vsi že imajo kolajne z velikih tekmovanj in tudi v Riu je končni cilj boj za odličje.