Vlada sprejela sklep o prednostni obravnavi Slovencev brez slovenskega državljanstva v vpisnem postopku na visokošolskih zavodih

Ljubljana, 8. julija - Vlada je sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe univerz v Ljubljani in Mariboru v študijskem letu 2021/2022. Pristojnemu ministrstvu je naložila, da do 30. septembra pripravi spremembo predpisov vpisnega postopka.