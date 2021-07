Ubežnik Politt do zmage, Mezgec peti, Pogačar v cilj z glavnino

Montpellier, 8. julija - Nemec Nils Politt je zmagovalec 12. etape dirke po Franciji od Saint-Paul-Trois-Chateauxja do Nimesa (159,4 km). Sedemindvajsetletnik iz Kölna je bil najboljši med ubežniki, med katerimi je peto mesto pripadlo Slovencu Luki Mezgecu. Ubežniki so v cilj pripeljali skoraj 16 minut pred glavnino. V njej je bil tudi slovenski as Tadej Pogačar.