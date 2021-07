Gajšek drugi v kvalifikacijah SP za mladince in U23 v Tacnu

Tacen, 8. julija - Kajakaš Urban Gajšek je v konkurenci mladincev dosegel drugi rezultat kvalifikacij svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Tacnu in dosegel najboljši slovenski rezultat današnjega dne. Član kajakaškega kluba Soške elektrarne je zaostal le za francoskim tekmecem Titouanom Castryckom, in sicer za 1,27 sekunde.