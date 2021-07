V Gibanju za pitno vodo opozarjajo na zaplete pri glasovanju iz tujine

Ljubljana, 8. julija - V Gibanju za pitno vodo so na današnji novinarski konferenci opozorili, da nekatere osebe še vedno niso prejele volilnega gradiva za glasovanje iz tujine po pošti na referendumu o noveli zakona o vodah. Po njihovem mnenju je to težavno, saj morajo volivci glasovnice oddati do nedelje, v tujini pa so pošte med vikendi večinoma zaprte.