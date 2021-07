Poklukar z Ažmanovo tudi o aktivnostih za poklic zdravstvene nege

Ljubljana, 8. julija - Minister za zdravje Janez Poklukar in predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman sta danes govorila o aktivnostih na področju poklica zdravstvene nege. Vsak ukrep, ki jim bo pomagal pri delu in nenazadnje tudi pri plačilu, bo omogočil, da ljudje iz poklica ne bodo odhajali in bodo vanj privabili mlade, pravi Ažmanova.