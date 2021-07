Maribor, 8. julija - Mariborski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes med 11.30 in 11.50 na Gosposvetski cesti v Mariboru, udeležena pa sta bila kolesar in voznik avtomobila sive barve. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče naprošajo udeleženega voznika avtomobila in morebitne očividce nesreče, naj pokličejo na telefonsko številko 113.