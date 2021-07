Podporniki in nasprotniki zakona o vodah pred referendumom tudi v radijskem soočenju

Ljubljana, 8. julija - Podporniki in nasprotniki novele zakona o vodah, o kateri bodo državljani odločali na referendumu to nedeljo, so mnenja danes soočili v Studiu ob 17.00 na Radiu Slovenija. Zagovorniki ter okoljski minister Andrej Vizjak so znova zatrdili, da bo novi zakon zaščitil vode, nasprotniki pa vladi očitajo laži in zavajanje.