Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 8. julija - Vlada je danes izdala uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu. Med drugim je sprejela zaščitno strategijo ob jedrski in radiološki nesreči in z Darsom za financiranje avtocestne policije sklenila dodatek h koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest.