Za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole dodatnih 72,5 milijona evrov

Ljubljana, 8. julija - Vlada je na današnji seji odločila, da se ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovi dodatnih 72,5 milijona evrov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju med leti 2021 in 2024, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje po seji vlade. Ministrstvo bo sredstva namenilo občinam.