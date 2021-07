SE v poročilo o manjšinah poziva Slovenijo k priznanju hrvaščine, nemščine in srbščine kot manjšinskih jezikov

Strasbourg, 8. julija - Svet Evrope v novem poročilu poziva Slovenijo k priznanju hrvaščine, nemščine in srbščine kot manjšinskih jezikov. Na drugi strani je SE pohvalil, da se je začel dialog s predstavniki nemškogovoreče skupnosti in da so okrepili financiranje italijanskega programa na javni radioteleviziji, so sporočili iz Strasbourga.

Odbor strokovnjakov o evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih je danes objavilo poročilo o uveljavitvi priporočil, ki so jih podali Sloveniji novembra 2019. Glede madžarščine pozdravljajo krepitev jezikovnih sposobnosti učiteljev in dober dialog s predstavniki te manjšine. Opozarjajo pa, da trenutno ni razvidno, ali je Slovenija okrepila oddajanje v madžarskem jeziku na javni televiziji, kot so priporočali pred dvema letoma.

So pa opazili izboljšanje razmer pri zagotavljanju sredstev za radijsko in televizijsko oddajanje v italijanščini na TV Koper.

Glede romskega jezika so izpostavili, da Slovenija po več neuspešnih poskusih uvaja pilotni projekt učenje romskega jezika za dve osnovnošolski skupini v Prekmurju in Beli krajini. To naj bi se začelo septembra. Priporočali so, da bi se učenje romanskega jezika skušala uvesti na več ravneh šolanja.

Sloveniji so priporočili tudi priznanje hrvaščine, nemščine in srbščine kot manjšinskih jezikov in zagon pogovorov s predstavniki teh jezikov. Na tem področju je Svet Evrope pohvalil začetek dialoga s predstavniki nemškogovoreče skupnosti, a so izpostavili, da so doslej izvedli le eno srečanje marca letos.

Glede hrvaščine in srbščine SE poudarja, da svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji ne nudi primernega okvirja za konzultacije o hrvaščini in srbščini kot manjšinska jezika. Kritični so tudi, da se svet ni sestal že več kot leto dni. Pri Svetu Evrope priporočajo tudi boljše promoviranje hrvaščine, nemščine in srbščine ter s temi jeziki povezane kulture, saj je to po njihovem del kulturne dediščine Slovenije.