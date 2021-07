Pogačar tudi uradno na dirki po Španiji

Avignon, 8. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo po dirki po Franciji in cestni preizkušnji na olimpijskih igrah nastopil tudi na dirki po Španiji, poroča španski časnik As. Pogačar je sicer že februarja razkril urnik tekmovanj z nastopom na Vuelti, zdaj pa je to uradno potrdil še športni direktor UAE Team Emirates Joxean Fernandez Matxin.