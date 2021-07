Boštjan Narat za STA: Glasbeniki smo tudi fetišisti, ko izdaš album, hočeš imeti nekaj v rokah

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 11. julija - Skupina Katalena je ob 20-letnici na vinilu ter na CD in v digitalni obliki izdala album Kužne pesmi. Čeprav se CD-ji pospešeno umikajo iz domov, računalnikov in avtomobilov, so se vseeno odločili tudi za ta format. "Glasbeniki smo tudi malo fetišisti, ko izdaš plato, hočeš imeti nekaj v rokah," je za STA povedal član zasedbe Boštjan Narat.