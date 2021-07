G20 tudi o digitalnem davku

Benetke, 9. julija - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank najbogatejših držav in EU, združeni v skupino G20, bodo imeli na zasedanju, ki se danes začenja v Benetkah, na mizi globalni digitalni davek, ki bo po žepu udaril tehnološke velikane, kot so Google, Amazon, Facebook in Apple. Razpravljali bodo tudi o okrevanju po pandemiji covida-19.