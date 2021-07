Vreme: Zmerno oblačno

Ljubljana, 8. julija - Popoldne bo delno jasno, občasno bo tudi več oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Predvsem na zahodu in severu se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč. Vmes bo tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 24 do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V soboto bo povečini sončno, v notranjosti občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, drugod pa severovzhodni veter. Nekoliko se bo osvežilo. V nedeljo bo sončno, verjetnost neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami in se nam bo zvečer in v noči na petek nekoliko približala. Od jugozahoda doteka k nam zelo topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo sončno in vroče. Na območju Alp bo zvečer in ponoči nastalo nekaj neviht.