Po turistično slabši pomladi v Posočju vsak dan več obiska

Tolmin, 8. julija - Toplejši dnevi so tudi v dolino Soče privabili več obiskovalcev. Čeprav se je turistična sezona začela kasneje kot lani - maja in junija so bile nastanitvene zmogljivosti manj zasedene - pa v juliju in avgustu pričakujejo vsaj takšen obisk kot v lanski sezoni, ki je bila tako kot letošnja zaznamovana z ukrepi zaradi epidemije.