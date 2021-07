V Belorusiji onemogočili dostop do novičarskega portala in aretirali odgovornega urednika

Minsk, 8. julija - Beloruske oblasti so danes onemogočile dostop do še enega neodvisnega novičarskega portala Naša Niva, češ da so objavljali nezakonito vsebino, njihove prostore je preiskala tudi policija. V okviru akcije so aretirali odgovornega urednika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.